Les restes de l'otage Yossi Sharabi restitués lundi ont été identifiés
le 14 octobre 2025 à 19h54
La principale organisation israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a annoncé mardi soir que les restes de l'otage Yossi Sharab, avaient été identifiés parmi les dépouilles restituées la veille par le Hamas.
« Le Forum des familles des otages et des disparus soutient la famille de Yossi Sharabi en cette période difficile, après le retour hier de leur être cher (...) en Israël pour y être inhumé dignement », a déclaré l'organisation dans un communiqué.
Yossi Sharabi, a été tué dans un bombardement de l'armée israélienne sur le bâtiment où il était détenu avec deux autres otages. Israël a annoncé mardi avoir identifié les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas comme étant celles de trois Israéliens et d'un étudiant népalais, tous enlevés le 7 Octobre 2023.
