Un journaliste est décédé après avoir été agressé

Un journaliste turc est décédé lundi soir après avoir été agressé par deux personnes à Istanbul, ont rapporté les médias turcs, suscitant la réaction de l'opposition et des associations de journalistes en Turquie qui dénoncent « une mort suspecte ».

Hakan Tosun, 50 ans, a été retrouvé inconscient après avoir été agressé samedi par deux personnes alors qu'il marchait dans la rue, selon les images de vidéo surveillance diffusées par les médias turcs. Ses agresseurs ont été arrêtés dimanche, a annoncé la police d'Istanbul. Hakan Tosun était connu pour ses reportages et documentaires sur des luttes pour la protection de l'environnement et la gentrification des quartiers.

« Cette attaque inacceptable et ignoble n'a pas seulement visé un journaliste, mais aussi la vérité, la liberté de la presse et le droit à l'information », a dénoncé Burhanettin Bulut, vice-président du CHP, principal parti de l'opposition. « Hakan Tosun était un journaliste en quête de vérité et défenseur de la nature et de la vie. Élucider tous les aspects de cette mort suspecte est une exigence de la liberté de la presse et du respect du droit à la vie », a de son côté réagi sur X le parti prokurde DEM.

L'association des journalistes progressistes a dénoncé « les attaques contre les journalistes devenues monnaie courante » en Turquie et a appelé à « faire la lumière sur ces attaques ».