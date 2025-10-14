Menu
Moyen-Orient - Focus

Les contours encore flous de la force internationale de stabilisation pour Gaza 

Prévu dans le plan de Donald Trump, cet organe doit assurer la transition sécuritaire de l’enclave à mesure que les troupes israéliennes se retirent.

Par Clara HAGE, le 14 octobre 2025 à 00h00

Les contours encore flous de la force internationale de stabilisation pour Gaza 

Une conférence humanitaire sur Gaza s'ouvre à Paris, le 9 octobre 2025. Photo POOL/AFP

À quoi ressemblera la force internationale de stabilisation (ISF) censée assurer la transition sécuritaire de l’enclave à mesure que les troupes israéliennes se retirent ? La taille, le mandat précis et la composition de cet organe comptent parmi les nombreux points encore à éclaircir dans la feuille de route proposée par le président américain Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza. De nombreuses questions restent en suspens : prendra-t-elle la forme d’une mission onusienne pour le maintien de la paix, comme celle qui opère au Sud-Liban ? Disposera-t-elle de moyens d’intervention ? Et dans ce cas, quelle sera sa mission ? Désarmer le Hamas comme le réclame Israël depuis le début de sa guerre génocidaire ? Sera-t-elle assez puissante et dissuasive pour éviter un retour en force du mouvement islamiste ? « Une force internationale de...
À quoi ressemblera la force internationale de stabilisation (ISF) censée assurer la transition sécuritaire de l'enclave à mesure que les troupes israéliennes se retirent ? La taille, le mandat précis et la composition de cet organe comptent parmi les nombreux points encore à éclaircir dans la feuille de route proposée par le président américain Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza. De nombreuses questions restent en suspens : prendra-t-elle la forme d'une mission onusienne pour le maintien de la paix, comme celle qui opère au Sud-Liban ? Disposera-t-elle de moyens d'intervention ? Et dans ce cas, quelle sera sa mission ? Désarmer le Hamas comme le réclame Israël depuis le début de sa guerre génocidaire ? Sera-t-elle assez puissante et dissuasive pour éviter un retour en force du mouvement islamiste ?
