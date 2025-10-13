Menu
"Nous avons la paix au Moyen-Orient", assure Trump au sommet sur Gaza

AFP / le 13 octobre 2025 à 20h14

Donald Trump a assuré que désormais la "paix" régnait au Moyen-Orient, lundi pendant un sommet sur Gaza en Egypte.

"Nous avons réussi ensemble ce que tout le monde pensait impossible. Enfin, nous avons la paix au Moyen-Orient", a dit le président américain.

© Agence France-Presse


