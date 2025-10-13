"Nous avons la paix au Moyen-Orient", assure Trump au sommet sur Gaza

Donald Trump a assuré que désormais la "paix" régnait au Moyen-Orient, lundi pendant un sommet sur Gaza en Egypte.
"Nous avons réussi ensemble ce que tout le monde pensait impossible. Enfin, nous avons la paix au Moyen-Orient", a dit le président américain.
