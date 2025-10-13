Menu
Dernières Infos

Trump qualifie le sommet sur Gaza de "jour formidable pour le Moyen-Orient"


AFP / le 13 octobre 2025 à 19h37

Donald Trump a qualifié lundi le sommet sur Gaza de "jour formidable pour le Moyen-Orient", à l'ouverture de cette conférence internationale à Charm el-Cheikh en Egypte.

"C'est un jour formidable pour le monde, c'est un jour formidable pour le Moyen-Orient", a dit le président américain, avant de signer une déclaration devant selon lui établir les "règles" pour la suite du processus de paix.

aue/ila


© Agence France-Presse

