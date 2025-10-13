Gaza: la Croix-Rouge en route pour aller récupérer des dépouilles d'otages (armée israélienne)

L'armée israélienne a indiqué lundi après-midi que la Croix-Rouge était en route pour aller récupérer des dépouilles d'otages retenus dans la bande de Gaza.

"Selon les informations reçues, la Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils d'otages décédés lui seront remis", indique l'armée dans un communiqué peu après que les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié les noms de quatre otages dont elles comptent rendre les dépouilles à Israël dans la journée.

La veille, les autorités israéliennes avaient dit anticiper que tous les otages morts ne seraient pas restitués lundi, auquel cas un "organisme international" prévu dans le plan américain aiderait à les localiser, selon l'armée.

mj-al/hme

