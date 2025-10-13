Trump atterrit à Charm el-Cheikh pour le sommet sur Gaza (télévision égyptienne)

Le président américain Donald Trump a atterri lundi à Charm el-Cheikh en Egypte où il doit co-présider le sommet sur Gaza après son discours à la Knesset, selon la télévision égyptienne.

Il est arrivé avec plus de trois heures et demie de retard sur son programme pour ce sommet international réunissant 31 dirigeants.

