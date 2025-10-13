Menu
Trump atterrit à Charm el-Cheikh pour le sommet sur Gaza (télévision égyptienne)


AFP / le 13 octobre 2025 à 17h25

France's President Emmanuel Macron (R) and Palestinian president Mahmud Abbas (2nd R) leave after their meeting on the sideline of Sharm El-Sheikh Peace Summit, in the Egyptian Red Sea resort town of Sharm el-Sheikh, on October 13, 2025. ALTERNATIVE CROPSharm el Sheikh (AFP)YOAN VALATegypt-israel-palestinian-conflict-diplomacy

Le président américain Donald Trump a atterri lundi à Charm el-Cheikh en Egypte où il doit co-présider le sommet sur Gaza après son discours à la Knesset, selon la télévision égyptienne.

Il est arrivé avec plus de trois heures et demie de retard sur son programme pour ce sommet international réunissant 31 dirigeants.

