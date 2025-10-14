Comment le Liban peut rattraper le train de Charm el-Cheikh

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google C'est une brèche importante que le président de la République a ouverte lundi. Devant une délégation de journalistes, Joseph Aoun a appelé à des négociations avec Israël, « dont la forme sera définie le moment venu », pour aboutir à des solutions concernant les dossiers en suspens entre les deux pays. « Le Liban ne peut pas rester en dehors du processus de règlement des crises en cours dans la région », a-t-il ajouté. Des propos que le chef de l'État a tenus à l'heure où des dirigeants d'une vingtaine de pays étaient réunis à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour un « Sommet de la paix », officialisant la fin de la guerre à Gaza et, par la même occasion, la naissance du « nouveau Moyen-Orient ».Une conférence à laquelle le Liban – pourtant l'un des principaux concernés par la nouvelle donne régionale – n'a pas été invité, suscitant des...

