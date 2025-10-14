Comment le Liban peut rattraper le train de Charm el-Cheikh

Le président, Joseph Aoun, faisant son entrée à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre 2025, au siège de l’ONU à New York. Alexi J. Rosenfeld /Getty Images/AFP
C'est une brèche importante que le président de la République a ouverte lundi. Devant une délégation de journalistes, Joseph Aoun a appelé à des négociations avec Israël, « dont la forme sera définie le moment venu », pour aboutir à des solutions concernant les dossiers en suspens entre les deux pays. « Le Liban ne peut pas rester en dehors du processus de règlement des crises en cours dans la région », a-t-il ajouté. Des propos que le chef de l'État a tenus à l'heure où des dirigeants d'une vingtaine de pays étaient réunis à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour un « Sommet de la paix », officialisant la fin de la guerre à Gaza et, par la même occasion, la naissance du « nouveau Moyen-Orient ».Une conférence à laquelle le Liban – pourtant l'un des principaux concernés par la nouvelle donne régionale – n'a pas été invité, suscitant des...
Le Hezbollah n’a pas compris qu’il a faire avec une des plus forte puissance du monde, il veut detruire le Liban ?
00 h 51, le 14 octobre 2025