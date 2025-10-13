Le ministère de la Santé ordonne le retrait de l’eau Tannourine du marché pour contamination bactérienne

Le ministère libanais de la Santé a sommé lundi la société Tannourine de retirer ses produits du marché en raison d’une contamination bactérienne de son eau, sous peine de « poursuites administratives et judiciaires ».

Dans un communiqué, le ministère indique que son équipe de surveillance épidémiologique a analysé des échantillons prélevés le 6 octobre sur le marché libanais, lesquels se sont révélés « non conformes aux normes libanaises en raison de leur contamination par la bactérie Pseudomonas aeruginosa ». Cette bactérie peut provoquer, notamment chez les personnes immunodéprimées, diverses infections pulmonaires, urinaires, cutanées, oculaires ou sanguines.

Le ministère a enjoint la société à suspendre le remplissage de ses bouteilles d’eau « jusqu’à ce que la cause de la pollution soit identifiée et résolue », précisant qu’un nouvel examen devra ensuite être réalisé. Il a également exigé le « retrait du marché de tous les produits remplis avant la date de publication de cette décision, dans un délai de trois jours ouvrables », faute de quoi des poursuites seront engagées.

« Pseudomonas aeruginosa, le nom de la bactérie dont le ministère de la Santé affirme que l’eau Tannourine est contaminée, ne présente pas de risque pour les personnes en bonne santé », a déclaré le chercheur en environnement aquatique Kamal Slim à L’Orient-Le Jour. « Mais pour les personnes allergiques ou dont le système immunitaire est affaibli, une eau contaminée par cette bactérie peut entraîner de sérieux problèmes, notamment au niveau du système respiratoire », a-t-il précisé.

« La plupart d’entre nous consomment de l’eau en bouteilles plastiques. Il existe plus de 100 entreprises d’eau au Liban et la provenance de cette eau est souvent floue. Toutes ces sociétés puisent-elles l’eau au même endroit ? Ou effectuent-elles des tests et l’approvisionnement de manière indépendante ? Qui supervise cela ? Les ministères concernés assurent-ils vraiment le suivi ? » s’est interrogé M. Slim.

« Si quelqu’un possède une entreprise d’eau, il devrait tester son eau toutes les 24 heures pour détecter toute contamination, en particulier bactérienne, car les bactéries se multiplient rapidement dans l’eau, surtout lorsque les bouteilles en plastique restent des heures au soleil », ajoute-t-il.

Contactée par L'Orient-Le Jour, la société Tannourine n’était pas joignable dans l’immédiat.

Fondée en 1978, la société Tannourine est l’une des marques d’eau minérale les plus connues du Liban. Selon son site internet, ses bouteilles sont remplies dans la région montagneuse de Tannourine, à environ 1 500 mètres d’altitude.