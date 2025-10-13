Trump affirme à la Knesset que "le jihadisme et l'antisémitisme ont échoué" au Moyen-Orient

Le président américain Donald Trump a soutenu lundi à la Knesset, le parlement israélien, que le "jihadisme et l'antisémitisme" avaient "échoué" au Moyen-Orient en n'apportant que "misère" à la région.

"Il devrait désormais être clair pour tous dans la région que des décennies de terrorisme, d'extrémisme, de jihadisme et d'antisémitisme ont échoué. Elles n'ont pas fonctionné. Elles ont été un désastre. Elles n'ont fait que tuer et se sont complètement retournées contre leurs auteurs", a déclaré M. Trump.

"De Gaza à l'Iran, ces haines acharnées n'ont apporté que misère, souffrance, échec et mort. Elles n'ont pas affaibli Israël, mais plutôt anéanti les forces mêmes qui ont le plus contribué à attiser cette haine", a ajouté M. Trump dans ce discours où il a appelé à une "nouvelle ère" au Moyen-Orient.

bur-gl/clr

© Agence France-Presse