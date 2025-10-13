Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Israël

Seuls quatre corps d'otages seront ramenés lundi de Gaza


AFP / le 13 octobre 2025 à 14h31

Des personnes observent le passage d’un hélicoptère lors de l’échange d’otages et de prisonniers, dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, à l’hôpital Rabin – Beilinson Medical Center, à Petah Tikva (Israël), le 13 octobre 2025. Photo REUTERS / Itay Cohen

La principale organisation israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a dit avoir appris que le Hamas ne remettrait lundi que quatre corps d'otages décédés, dénonçant une « violation de l'accord » de cessez-le-feu. 

« Les familles des otages ont été choquées et consternées d'apprendre que seuls quatre corps d'otages décédés sur les 28 détenus par le Hamas seront rendus aujourd'hui », a déclaré le Forum des familles des otages dans un communiqué. 

« Cela représente une violation flagrante de l'accord par le Hamas. Nous attendons du gouvernement israélien et des médiateurs qu'ils prennent immédiatement des mesures pour rectifier cette grave injustice », ajoute le texte.

La principale organisation israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a dit avoir appris que le Hamas ne remettrait lundi que quatre corps d'otages décédés, dénonçant une « violation de l'accord » de cessez-le-feu. 

« Les familles des otages ont été choquées et consternées d'apprendre que seuls quatre corps d'otages décédés sur les 28 détenus par le Hamas seront rendus aujourd'hui », a déclaré le Forum des familles des otages dans un communiqué. 

« Cela représente une violation flagrante de l'accord par le Hamas. Nous attendons du gouvernement israélien et des médiateurs qu'ils prennent immédiatement des mesures pour rectifier cette grave injustice », ajoute le texte.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés