Seuls quatre corps d'otages seront ramenés lundi de Gaza

La principale organisation israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a dit avoir appris que le Hamas ne remettrait lundi que quatre corps d'otages décédés, dénonçant une « violation de l'accord » de cessez-le-feu.

« Les familles des otages ont été choquées et consternées d'apprendre que seuls quatre corps d'otages décédés sur les 28 détenus par le Hamas seront rendus aujourd'hui », a déclaré le Forum des familles des otages dans un communiqué.

« Cela représente une violation flagrante de l'accord par le Hamas. Nous attendons du gouvernement israélien et des médiateurs qu'ils prennent immédiatement des mesures pour rectifier cette grave injustice », ajoute le texte.