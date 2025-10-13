À la Knesset, Netanyahu salue en Trump « le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié lundi Donald Trump de « meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche » dans un discours en présence du président américain à la Knesset, le Parlement israélien, à Jérusalem.

« Donald Trump est le meilleur ami que l'État d'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche », a déclaré M. Netanyahu. « Aucun président américain n'en a fait plus pour Israël » que M. Trump, a-t-il ajouté, et sur ce point, aucun de ses prédécesseurs ne « s'en approche, il n'y a aucune compétition ».