À la Knesset, Netanyahu salue en Trump « le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu »

AFP / le 13 octobre 2025 à 13h47

Le Premier ministre israélien Benja­min Netanyahu (à gauche) prend la parole tandis que le président américain Donald Trump et le président de la Knesset Amir Ohana l’écoutent, lors d’un discours devant le Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. Photo CHIP SOMODEVILLA / AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié lundi Donald Trump de « meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche » dans un discours en présence du président américain à la Knesset, le Parlement israélien, à Jérusalem.

« Donald Trump est le meilleur ami que l'État d'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche », a déclaré M. Netanyahu. « Aucun président américain n'en a fait plus pour Israël » que M. Trump, a-t-il ajouté, et sur ce point, aucun de ses prédécesseurs ne « s'en approche, il n'y a aucune compétition ».

