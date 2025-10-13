Le Hamas ressort sa main de fer à Gaza

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « C’est parce qu’ils veulent mettre fin aux problèmes. Ils ont été transparents à ce propos. Et nous leur avons donné notre accord pour un temps donné », a répondu Donald Trump, interrogé sur le retour des forces de sécurité du Hamas à Gaza après le cessez-le-feu. « Ça va bien se passer », a enchaîné le président américain à bord d’Air Force One, avant son départ pour Israël dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octobre. Pourtant, les rapports d’affrontements entre le groupe islamiste et des factions rivales se mulitplient dans l’enclave, de même que les vidéos d’exactions commises par des membres présumés du mouvement. Un règne de la terreur qui rappelle les efforts déployés par le Hamas après sa prise de contrôle de la bande de terre en 2007. Reste qu’aujourd’hui, le groupe est censé se retirer de la gouvernance de Gaza dans le cadre...

« C'est parce qu'ils veulent mettre fin aux problèmes. Ils ont été transparents à ce propos. Et nous leur avons donné notre accord pour un temps donné », a répondu Donald Trump, interrogé sur le retour des forces de sécurité du Hamas à Gaza après le cessez-le-feu. « Ça va bien se passer », a enchaîné le président américain à bord d'Air Force One, avant son départ pour Israël dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octobre. Pourtant, les rapports d'affrontements entre le groupe islamiste et des factions rivales se mulitplient dans l'enclave, de même que les vidéos d'exactions commises par des membres présumés du mouvement. Un règne de la terreur qui rappelle les efforts déployés par le Hamas après sa prise de contrôle de la bande de terre en 2007. Reste qu'aujourd'hui, le groupe est censé...

