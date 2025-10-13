Le Hamas ressort sa main de fer à Gaza

Des membres des forces de sécurité intérieure du Hamas sont déployés dans le camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 12 octobre 2025. Eyad Baba/AFP
« C’est parce qu’ils veulent mettre fin aux problèmes. Ils ont été transparents à ce propos. Et nous leur avons donné notre accord pour un temps donné », a répondu Donald Trump, interrogé sur le retour des forces de sécurité du Hamas à Gaza après le cessez-le-feu. « Ça va bien se passer », a enchaîné le président américain à bord d’Air Force One, avant son départ pour Israël dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octobre. Pourtant, les rapports d’affrontements entre le groupe islamiste et des factions rivales se mulitplient dans l’enclave, de même que les vidéos d’exactions commises par des membres présumés du mouvement. Un règne de la terreur qui rappelle les efforts déployés par le Hamas après sa prise de contrôle de la bande de terre en 2007. Reste qu’aujourd’hui, le groupe est censé se retirer de la gouvernance de Gaza dans le cadre...
