Israël annonce que les 20 derniers otages vivants de Gaza sont rentrés au pays

Les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient encore retenus dans la bande de Gaza sont rentrés en Israël lundi matin, a annoncé le gouvernement israélien.

"Bienvenue à la maison", a écrit le ministère des Affaires étrangères dans une série de messages sur X accueillant le retour d'Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel et David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haïm Ohana, Avinatan Or, et Matan Zangauker, libérés au 378e jour de leur captivité.

Le ministère avait accueilli de la même façon en début de matinée la libération d'un premier groupe de sept autres otages enlevés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

mj/dms/vl

© Agence France-Presse