Le Hamas a « l'accord » de Trump pour mener temporairement des opérations de sécurité interne à Gaza

Le président américain Donald Trump a laissé entendre que le Hamas avait reçu le feu vert pour mener des opérations de sécurité interne dans la bande de Gaza, affirmant que le groupe souhaitait « mettre fin aux problèmes » et que « nous lui avions donné notre accord pour une certaine période ».

Le mouvement palestinien, qui doit désarmer et mettre fin à son contrôle sur Gaza selon la proposition de Trump pour conclure la guerre, a déployé des forces de sécurité interne dans certaines parties de la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi, affirmant qu'il vise à endiguer l'anarchie et les pillages et prévenir un vide sécuritaire.

Interrogé par un journaliste à bord d'Air Force One sur les informations selon lesquelles le Hamas s'était constitué en force de police et tirait sur ses rivaux, M. Trump a déclaré : « Ils veulent mettre fin aux problèmes, ils l'ont dit ouvertement, et nous leur avons donné notre accord pour une certaine période ». « Près de 2 millions de personnes retournent dans des bâtiments qui ont été démolis, et beaucoup de choses graves peuvent se produire. Nous voulons donc que la sécurité soit assurée. Je pense que tout ira bien. Qui peut le savoir avec certitude ? », a ajouté le président américain. Une grande partie de Gaza a été transformée en terrain vague pendant les deux ans de guerre.

« Campagne sécuritaire » à Gaza-Ville

Lundi, une source sécuritaire palestinienne a indiqué que 32 membres d’un « gang » à Gaza-Ville avaient été tués par le Hamas dans le cadre d’une « campagne sécuritaire » lancée après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi, tandis que six membres du mouvement islamiste ont également trouvé la mort lors de ces affrontements. L’officiel a précisé que l’opération visait des membres d’un « gang dangereux affilié à une famille de la ville ». L’intervention a également conduit à l’arrestation de 24 personnes et a fait 30 blessés, selon la même source.

Depuis le cessez-le-feu, le ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas à Gaza a déployé ses forces de sécurité afin, selon ses déclarations, d’empêcher « un vide sécuritaire » susceptible de provoquer désordre et pillage. Une vision apparemment partagée par le président américain Donald Trump, qui a déclaré que le Hamas devait « mettre fin aux problèmes » et assuré que « nous leur avons donné notre accord pour une période déterminée ».

Cet article est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, de deux dépêches publiées en anglais par l'agence Reuters.