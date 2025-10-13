Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Libération d'otages

Les 20 derniers otages vivants ont été libérés par le Hamas


AFP / le 13 octobre 2025 à 11h03

Des femmes réagissent sur la “place des Otages” à Tel-Aviv (Israël), le jour où le Hamas libère des otages détenus à Gaza depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023, dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers et d’otages et du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le 13 octobre 2025. Photo Shir Torem / Reuters

Le Hamas a libéré lundi matin les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza, a rapporté la radio-télévision publique israélienne en citant un responsable israélien.

Les autorités israéliennes avaient annoncé avant 10h00 (07h00 GMT) le retour des sept premiers otages encore en vie. Selon la radio-télévision publique, les 13 autres ont été rendus à la Croix-Rouge dans le sud de la bande de Gaza et doivent être remis bientôt à l'armée israélienne.

Le Hamas a libéré lundi matin les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza, a rapporté la radio-télévision publique israélienne en citant un responsable israélien.

Les autorités israéliennes avaient annoncé avant 10h00 (07h00 GMT) le retour des sept premiers otages encore en vie. Selon la radio-télévision publique, les 13 autres ont été rendus à la Croix-Rouge dans le sud de la bande de Gaza et doivent être remis bientôt à l'armée israélienne.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés