Les 20 derniers otages vivants ont été libérés par le Hamas

Le Hamas a libéré lundi matin les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza, a rapporté la radio-télévision publique israélienne en citant un responsable israélien.

Les autorités israéliennes avaient annoncé avant 10h00 (07h00 GMT) le retour des sept premiers otages encore en vie. Selon la radio-télévision publique, les 13 autres ont été rendus à la Croix-Rouge dans le sud de la bande de Gaza et doivent être remis bientôt à l'armée israélienne.