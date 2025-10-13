La Croix-Rouge en route vers un point convenu dans le nord de la bande de Gaza

Des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont en route lundi matin vers un point convenu du nord de la bande de Gaza pour y récupérer des otages devant être libérés par le Hamas, selon l'armée israélienne.

« La Croix-Rouge est en route vers un point de rencontre dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde », écrit l'armée israélienne dans un bref communiqué, précisant être prête « à accueillir d'autres otages devant être remis à la Croix-Rouge ultérieurement ».