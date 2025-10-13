Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Libération d'otages

La Croix-Rouge en route vers un point convenu dans le nord de la bande de Gaza


AFP / le 13 octobre 2025 à 08h00

Des membres des forces israéliennes se tiennent près d’un hélicoptère, le jour où des otages israéliens détenus à Gaza depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023 menée par le Hamas doivent être libérés dans le cadre d’un échange d’otages et de prisonniers et de l’accord de cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, à Reim, dans le sud d’Israël, le 13 octobre 2025. Photo Amir Cohen / Reuters

Des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont en route lundi matin vers un point convenu du nord de la bande de Gaza pour y récupérer des otages devant être libérés par le Hamas, selon l'armée israélienne.

« La Croix-Rouge est en route vers un point de rencontre dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde », écrit l'armée israélienne dans un bref communiqué, précisant être prête « à accueillir d'autres otages devant être remis à la Croix-Rouge ultérieurement ».

Des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont en route lundi matin vers un point convenu du nord de la bande de Gaza pour y récupérer des otages devant être libérés par le Hamas, selon l'armée israélienne.

« La Croix-Rouge est en route vers un point de rencontre dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde », écrit l'armée israélienne dans un bref communiqué, précisant être prête « à accueillir d'autres otages devant être remis à la Croix-Rouge ultérieurement ».

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés