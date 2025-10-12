Netanyahu: le retour des otages marquera un "événement historique" mêlant "tristesse" et "joie"

Le retour des otages retenus à Gaza depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 va marquer un "événement historique" mêlant "tristesse" et "joie", a déclaré dimanche soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Ce retour attendu lundi en Israël est "un événement historique qui mêle la tristesse liée à la libération des meurtriers à la joie du retour des otages", a déclaré M. Netanyahu lors d'une courte allocution télévisée, espérant malgré les "nombreux désaccords" entre Israéliens que suivra une "union des coeurs" dans le pays.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas conclu sous l'égide des Etats-Unis, doivent être rendus à Israël avant lundi 09h00 GMT les 48 otages ou dépouilles d'otages encore retenus dans la bande de Gaza, parmi lesquels 20 sont vivants, en échange de la libération de près de 2.000 Palestiniens détenus par Israël.

