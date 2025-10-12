Menu
Dernières Infos - Cessez-le-feu à Gaza

Netanyahu dit qu'Israël est prêt à accueillir « immédiatement » les otages


AFP / le 12 octobre 2025 à 14h21

Des véhicules militaires israéliens rassemblés près de la frontière avec Gaza, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur entre Israël et le Hamas à Gaza, le 12 octobre 2025. Photo Ammar Awad/Reuters

Israël est « prêt à accueillir immédiatement tous » les otages encore retenus par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.

Un accord conclu jeudi prévoit la libération de centaines de détenus palestiniens contre le retour en Israël des 48 otages captifs à Gaza, parmi lesquels 47 (dont 27 sont morts) enlevés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël. 

Le Hamas a informé Israël qu’il détient 20 otages israéliens vivants et qu’il est prêt à débuter leur libération dès ce dimanche, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal.

Le message, transmis à Israël par l’intermédiaire de médiateurs arabes, marque la première fois que le mouvement confirme détenir 20 captifs israéliens en vie.

L’armée israélienne a ainsi annoncé se préparer à accueillir les otages dès dimanche soir, mais s’attend davantage à une remise lundi, jour où le président Donald Trump doit se rendre en Israël et en Égypte, selon un responsable israélien.

