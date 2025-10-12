Seul un État souverain pourra protéger les Libanais des attaques israéliennes, affirme Geagea

Au lendemain des frappes israéliennes massives sur Msayleh, au Liban-Sud, provoquant un concert de condamnations dans tout le pays, le chef des Forces libanaises (FL), Samir Geagea, a considéré que seul un État pleinement souverain pourra protéger les Libanais des attaques israéliennes, et a vivement critiqué les arguments avancés par « ce qu'on appelle le camp de la résistance », qui attribuent la responsabilité des attaques israéliennes à l’incapacité de l’État libanais à protéger le sud du pays.

Le Hezbollah a appelé samedi l'État à « assumer ses responsabilités » face à une attaque qui « ne peut rester sans réponse », un message répété dimanche matin dans un discours du député du Hezbollah Hassan Fadlallah. Le mufti jaafarite Ahmad Kabalan a adressé un message similaire, lui aussi relayé par l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), accusant l'État libanais de « s'engager dans des projets étrangers qui vont à l'encontre de sa souveraineté et de ses devoirs nationaux ».

« Chaque fois que les Libanais subissent des agressions israéliennes qui font couler le sang, provoquent morts et blessés et infligent au pays d’importantes pertes matérielles, des joutes verbales se déclenchent (...) au sein de ce qu’on appelle la « mouvance de la résistance » pour condamner ces attaques, une rengaine que nous entendons depuis la Naksa (expression désignant la guerre des Six Jours en 1967, Ndlr) jusqu’à aujourd’hui », a déclaré le chef du parti chrétien.

Or, «tout le monde sait que la seule solution pour protéger le Liban et les Libanais et chasser Israël réside dans l’existence d’un État effectif qui assume ses responsabilités et exerce pleinement son autorité et sa souveraineté», a-t-il poursuivi.

« Déformer la réalité depuis 35 ans »

«Personne n’est prêt à aider un État qui ne monopolise pas la décision de guerre et de paix ni l’usage des armes, et qui n’assume pas la responsabilité de la sécurité et de la politique extérieure. Ce que certains doivent faire, au lieu de verser chaque jour des larmes de crocodile, c’est remettre leurs armes à l’État aujourd’hui, et non demain, pour lui permettre d’assumer son devoir : arrêter ces agressions et chasser définitivement Israël du sud du Liban», a encore déclaré Samir Geagea.

Plus tôt dans la journée, le député Fadlallah avait déclaré, lors d'une cérémonie en hommage aux victimes des frappes israéliennes à Chakra, au Liban-Sud, que son parti avait accepté la formule du cessez-le-feu conclu fin novembre avec Israël qui « stipule que l’État est responsable de la protection du Liban-Sud et de ses habitants », ajoutant qu’il s’était « pleinement engagé à assurer le succès de cette formule ». « Cependant, l’ennemi a poursuivi ses attaques et l’État n’a pas assumé ses responsabilités. Nous faisons partie de cet État et continuerons à l’exiger, car il est responsable de faire face à cette nouvelle réalité », a-t-il soutenu.

« Les agressions israéliennes répétées contre le Sud constituent une tentative continue de pression sur les habitants afin de les empêcher de s’installer et de les pousser à quitter leurs villages, dans le but de créer une zone tampon et d’imposer le contrôle israélien sur le sud du Litani », a encore dit le député avant d’enchaîner : «La présence de la résistance et la préparation de notre peuple à défendre le Sud empêchent toute occupation».

Le mufti Ahmad Kabalan a été encore plus incisif : « Le moment est celui du Liban et du choix de ses orientations, parce que le Sud libanais, comme la Békaa, est abandonné à son sort et au destin de ses habitants au milieu d'une politique intérieure qui ne se soucie ni du Sud, ni de la Békaa, ni de la banlieue, ni de la communauté qui s'est engagée pendant des dizaines d'années pour reprendre le Liban aux sionistes et assurer sa souveraineté. Et bien que l'État puisse faire beaucoup dans le Sud, il ne le fait pas », a-t-il accusé.

Ces propos n’ont pas été directement cités par Geagea, qui a accusé le Hezbollah et ses alliés de déformer la réalité depuis 35 ans. « Tout le monde sait que la seule solution pour protéger le Liban et les Libanais et chasser Israël réside dans l’existence d’un État effectif qui assume ses responsabilités et exerce pleinement son autorité et sa souveraineté (...) et qui déforme la réalité, comme cela se fait depuis trente-cinq ans », a insisté le chef des FL.

« L'armement caché dans les tunnels »

S’exprimant depuis Jbeil, le député Ziad Hawat a abondé dans le sens du chef de son parti « considérant que seul un État pleinement souverain pourra protéger les Libanais des attaques israéliennes. Le Hezbollah doit comprendre que son armement caché dans les tunnels et entrepôts n’a plus de valeur. S’il aborde la question de manière objective, il protégera le Liban et les Libanais, car il n’y a plus d’armement hors de la légalité dans toute la région. Les acteurs politiques et députés doivent exercer une pression pour la remise de ces armes le plus rapidement possible. Il est injuste que nous, Libanais, payions le prix de leurs aventures et de leur refus d’accepter la nouvelle réalité alors qu’ils vivent encore dans un autre monde », a lancé l’élu.

Depuis la conclusion du cessez-le-feu fin novembre, Israël bombarde presque chaque jour le territoire libanais et occupe au moins cinq à sept positions au Liban-Sud, alors qu’il était supposé s’en retirer. Le Hezbollah, quant à lui, continue de rejeter le plan du gouvernement pour le désarmer, tandis qu’Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, a déclaré cette semaine que le parti chiite ne mène pas d’opérations militaires « parce qu'il ne veut pas rompre le cessez-le-feu », assurant qu’il avait reconstitué ses capacités.

Plusieurs représentants de l'État libanais, dont le président Joseph Aoun, ont condamné samedi les frappes israéliennes massives qui ont détruit des centaines d'engins de chantier dans la nuit de vendredi à samedi au Liban-Sud. Le Premier ministre Nawaf Salam a demandé au ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’ONU. Dimanche, le député Ihab Hamadé, membre du bloc parlementaire du parti chiite a affirmé que l’objectif d'Israël, en ciblant les infrastructures civiles dans le Sud, est de s’en prendre à la vie des citoyens libanais pour les faire plier.