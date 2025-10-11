Malgré le « shutdown », Trump ordonne de payer leur solde aux militaires américains

Donald Trump a ordonné samedi que les militaires américains reçoivent bien leur solde mercredi prochain, malgré la paralysie budgétaire en cours qui impose normalement qu'aucun salaire ne soit versé aux millions d'employés fédéraux pendant toute la durée du blocage.

« J'use de mon pouvoir de Commandant en Chef pour ordonner à notre ministre de la Guerre, Pete Hegseth, d'user de tous les fonds disponibles pour que nos troupes soient payées le 15 octobre », a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, dénonçant l'opposition qui prend, selon lui, en « otage » les soldats avec cette impasse budgétaire au Congrès entre républicains et démocrates.