Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Le Hamas "repoussera l'agression" si la guerre reprend à Gaza (responsable du mouvement à l'AFP)

AFP / le 11 octobre 2025 à 20h01

Le Hamas se défendra si le plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza échoue, a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.   

"Nous espérons ne pas revenir (à la guerre), mais le peuple palestinien et les forces de la résistance vont certainement (...) utiliser toutes leurs capacités pour repousser l'agression si la bataille leur est imposée", a dit Hossam Badran dans une interview à l'AFP.  

rs/saa/vl

© Agence France-Presse


Le Hamas se défendra si le plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza échoue, a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.   


"Nous espérons ne pas revenir (à la guerre), mais le peuple palestinien et les forces de la résistance vont certainement (...) utiliser toutes leurs capacités pour repousser l'agression si la bataille leur est imposée", a dit Hossam Badran dans une interview à l'AFP.  


rs/saa/vl


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés