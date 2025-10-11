Le Hamas "repoussera l'agression" si la guerre reprend à Gaza (responsable du mouvement à l'AFP)

Le Hamas se défendra si le plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza échoue, a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.

"Nous espérons ne pas revenir (à la guerre), mais le peuple palestinien et les forces de la résistance vont certainement (...) utiliser toutes leurs capacités pour repousser l'agression si la bataille leur est imposée", a dit Hossam Badran dans une interview à l'AFP.

© Agence France-Presse