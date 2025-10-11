Un responsable du Hamas qualifie "d'absurde" l'idée d'expulser de Gaza les membres du mouvement islamiste

L'idée d'expulser les membres du Hamas de Gaza, prévue dans le plan de paix du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien, est "absurde", a affirmé samedi à l'AFP un responsable du mouvement islamiste.

"Les dirigeants du Hamas présents dans la bande de Gaza se trouvent sur leur terre, celle où ils ont vécu, parmi leur famille et leur peuple. Il est donc naturel qu'ils y restent", a affirmé Hossam Badran dans une interview à l'AFP. "Parler d'expulser les Palestiniens, qu'ils soient membres du Hamas ou non, de leur terre est absurde et insensé", a-t-il ajouté.

rs/saa/hme

