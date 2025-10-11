Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Gaza: le Hamas ne participera pas à la signature officielle de l'accord (responsable du mouvement à l’AFP)

AFP / le 11 octobre 2025 à 19h37

La délégation du Hamas ne participera à la signature d'un accord de cessez le feu à Gaza, a affirmé samedi un membre de son bureau politique à l’AFP.

"Concernant la signature officielle, nous ne serons pas présents", a affirmé Hossam Badran dans une interview à l’AFP, en soulignant que le mouvement islamiste palestiniens agissait "par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens". 

rs/saa/gl

© Agence France-Presse


La délégation du Hamas ne participera à la signature d'un accord de cessez le feu à Gaza, a affirmé samedi un membre de son bureau politique à l’AFP.


"Concernant la signature officielle, nous ne serons pas présents", a affirmé Hossam Badran dans une interview à l’AFP, en soulignant que le mouvement islamiste palestiniens agissait "par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens". 


rs/saa/gl


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés