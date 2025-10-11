Gaza: le Hamas ne participera pas à la signature officielle de l'accord (responsable du mouvement à l’AFP)

La délégation du Hamas ne participera à la signature d'un accord de cessez le feu à Gaza, a affirmé samedi un membre de son bureau politique à l’AFP.

"Concernant la signature officielle, nous ne serons pas présents", a affirmé Hossam Badran dans une interview à l’AFP, en soulignant que le mouvement islamiste palestiniens agissait "par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens".

