Soudan: une attaque contre un centre de déplacés à el-Facher fait 60 morts (organisation locale)

Une attaque contre un centre de déplacés a fait au moins 60 morts samedi à el-Facher, une ville assiégée du Darfour, dans l'ouest du Soudan, selon un nouveau bilan d'une organisation locale.

Selon la Coordination des comités de résistance, un groupe de civils qui coordonne l'aide et documente les exactions du conflit, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont mené deux attaques de drones et tiré huit obus sur le centre de déplacés Dar al-Arqam, situé dans une université, faisant au total 60 morts. Un précédent bilan du même groupe faisait état de 30 morts.