Aoun dénonce les frappes nocturnes israéliennes sur des « installations civiles »

Le président libanais, Joseph Aoun, a dénoncé samedi matin les frappes massives survenues quelques heures plus tôt sur un site sur lequel étaient stockés des engins de chantier au Liban-Sud, estimant qu'elles soulèvent plusieurs « défis » pour le Liban et la communauté internationale.

« Une fois de plus, le Liban-Sud est la cible d'une agression israélienne flagrante contre des installations civiles, sans motif ni même prétexte », a dénoncé le chef de l'Etat dans un message posté sur le compte de la présidence sur X.

Il a estimé que ces frappes sont d'autant plus graves qu'elles surviennent « après l’accord de cessez-le-feu à Gaza, et l'approbation par les Palestiniens du mécanisme prévu par cet accord pour limiter les armes et les rendre hors d’usage. »

Selon lui, cette situation confronte les Libanais et la communauté internationale, à des « défis fondamentaux », en tête desquels la question de savoir « si certains cherchent à compenser » la guerre à Gaza en se tournant vers le Liban, pour poursuivre une stratégie politique basée sur « le feu et la mort ».

Dans ce qui a en outre semblé être un appel au Hezbollah, il a encore appelé à « soutenir le Liban » en respectant les modalités de la trêve, « qui a ete acceptée par toutes les parties », estimant que cela releve du « bon sens et de la justice la plus élémentaire puisque le Liban a été entraîné dans la guerre de Gaza sous le slogan du soutien » au Hamas. Le 8 octobre 2023, le Hezbollah avait ouvert ce qu'il a appelé un « Front de soutien » au lendemain du 7-Octobre.

« Notre responsabilité envers tout le peuple libanais et sur l’ensemble de son territoire nous impose de soulever ces défis — et non de nous contenter d’une condamnation, aussi légitime soit-elle, d’une agression manifeste. »







