Blocage budgétaire: la Maison Blanche affirme avoir commencé à renvoyer des fonctionnaires

Le directeur du Budget de la Maison Blanche, Russ Vought, a annoncé vendredi sur X que les « réductions d'effectifs avaient commencé » pour les fonctionnaires fédéraux alors que les Etats-Unis sont en situation de paralysie budgétaire. Ses services ont précisé à l'AFP qu'il s'agissait de renvois « importants », sans donner de chiffres ni d'éléments sur le profil des personnes concernées.

La menace de licenciements massifs dans les services fédéraux est brandie par le président américain Donald Trump depuis le début, le 1er octobre, du blocage budgétaire dont la majorité républicaine et l'opposition démocrate se renvoient la faute. Le « shutdown » a placé des centaines de milliers de fonctionnaires américains en congé d'office, car considérés comme occupant des fonctions non essentielles à la marche quotidienne du pays.

C'est dans ce vivier que l'exécutif américain menaçait de provoquer des licenciements, affirmant qu'ils seraient imputables au camp démocrate, qui refuse de céder au Congrès.

Les républicains proposent une prolongation du budget actuel, avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que les démocrates réclament une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus.

Le parti de Donald Trump dispose de la majorité aux deux chambres du Congrès, mais en raison des règles du Sénat, 60 voix sur 100 y sont nécessaires pour adopter un budget. En l'état actuel des forces, au moins huit membres de l'opposition devraient se rallier au texte républicain, mais seulement trois l'ont fait jusque-là. Les responsables de la majorité présidentielle espèrent cependant réussir à en faire céder davantage au fil des jours.

Pendant toute la durée du blocage, l'ensemble des plus de 2,3 millions de fonctionnaires fédéraux ne sont pas payés, de même que les plus de 1,3 million de militaires. Ces derniers devraient manquer leur première solde mercredi prochain, une échéance qui devrait accentuer la pression populaire sur le Congrès et l'exécutif, au vu de l'importance des forces armées dans la culture des Etats-Unis.