Dernières Infos - Tensions

Trump juge que la Chine « devient très hostile » et dit n'avoir « plus de raison » de voir Xi


AFP / le 10 octobre 2025 à 18h38

Des puces semi-conductrices en cours de fabrication dans une usine de Binzhou, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Photo AFP

Donald Trump a jugé vendredi que la Chine « devenait très hostile » et a ajouté qu'il « ne semblait plus y avoir de raison » de voir son homologue chinois Xi Jinping en Corée du sud dans deux semaines, comme c'était prévu.

Le président américain, dans un message sur son réseau Truth Social, dit qu'il « sera forcé de contre-attaquer financièrement » après les restrictions décidées par la Chine sur les terres rares. L'une des options envisagées est une augmentation « massive » de droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.

