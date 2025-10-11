Menu
Moyen-Orient - Éclairage 

Comment le Hamas peut survivre au plan Trump 

Le mouvement islamiste tel qu’on l’a connu est fini, mais il n’a pas disparu. Il se transforme – et cette métamorphose dira beaucoup sur l’avenir du nationalisme palestinien dans l’après-guerre.

Joe Macaron , le 11 octobre 2025 à 00h00

Comment le Hamas peut survivre au plan Trump 

Des membres du Hamas dans la ville de Gaza, en 2016. Mahmoud Hams / AFP

Quatre négociateurs du Hamas, assis derrière une pancarte de table où est écrit le mot « Palestine », affichant un sourire maîtrisé. La mise en scène de Charm el-Cheikh était claire : le mouvement qui a mené la guerre avec Israël est aussi celui qui signe la paix. Mais au-delà de ce symbole et de la première phase d’échange d’otages et de prisonniers, ce sont les prochaines étapes du plan de paix pour Gaza qui détermineront l’avenir du Hamas dans la nouvelle dynamique régionale. Depuis près de deux décennies, Gaza et le Hamas sont indissociables. Une pression sans précédent s’exerce aujourd’hui pour les dissocier et construire « Gaza sans le Hamas » dans le cadre d’une trêve durable avec Israël. Le mouvement a survécu à des décennies d’assassinats, d’invasions et de sièges, réussissant toujours à se reconstituer. Cette fois, les...
