Comment le Hamas peut survivre au plan Trump 

Quatre négociateurs du Hamas, assis derrière une pancarte de table où est écrit le mot « Palestine », affichant un sourire maîtrisé. La mise en scène de Charm el-Cheikh était claire : le mouvement qui a mené la guerre avec Israël est aussi celui qui signe la paix. Mais au-delà de ce symbole et de la première phase d’échange d’otages et de prisonniers, ce sont les prochaines étapes du plan de paix pour Gaza qui détermineront l’avenir du Hamas dans la nouvelle dynamique régionale. Depuis près de deux décennies, Gaza et le Hamas sont indissociables. Une pression sans précédent s’exerce aujourd’hui pour les dissocier et construire « Gaza sans le Hamas » dans le cadre d’une trêve durable avec Israël. Le mouvement a survécu à des décennies d’assassinats, d’invasions et de sièges, réussissant...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte