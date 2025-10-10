France: condamnation de 13 membres d'un réseau de prostitution d'adolescentes

La justice française a condamné vendredi 13 membres d'un réseau de prostitution exploitant des adolescentes en France, en Belgique et en Suisse, dont le cerveau a été condamné à une peine de 14 ans de prison. Les douze autres membres, âgés d'une vingtaine d'années, ont été condamnés à des peines de 2 à 6 ans d'emprisonnement, en fonction de leur degré d'implication dans le réseau.

Celui-ci recrutait, principalement à Toulouse (sud-ouest), des adolescentes de 14 à 16 ans placées ou suivies par l’Aide sociale à l’enfance afin de les prostituer en France, en Belgique et en Suisse, avait expliqué le procureur de Toulouse.

Le principal prévenu, surnommé Mowgli, avait déjà été condamné dans une autre affaire à 25 ans de réclusion criminelle pour des faits d'enlèvement et séquestration suivis de mort.

Le procureur avait requis, devant le tribunal correctionnel de Toulouse, vingt ans contre lui, maximum de la peine encourue en état de récidive, par Olivier Habchi Hamadouche, 29 ans, qui opérait depuis sa cellule de prison à Béziers (sud). Il se serait enrichi d'au moins 100.000 euros de juillet 2023 à janvier 2024, période retenue par le tribunal, selon les estimations des enquêteurs.

« La responsabilité des uns et des autres a été reconnue. C'est une décision un peu du milieu. Car on aurait envie de dire que pour des faits aussi graves, aucune peine n'est suffisante », a estimé Jonathan Bomstain, avocat d'une partie civile. Ces jeunes filles « sont reconnues victimes et c'était très important qu'elles le soient, pour qu'elles puissent ensuite le comprendre », a pour sa part déclaré Tabatha Merlateau, autre avocate d'une victime.