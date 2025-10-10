Le ministère taliban de la Défense accuse le Pakistan d'avoir « violé la souveraineté territoriale de Kaboul »

Le ministère taliban de la Défense a accusé vendredi le Pakistan d'avoir « violé la souveraineté territoriale de Kaboul », touchée la veille au soir par deux explosions non revendiquées.
« Une fois de plus, le Pakistan a pénétré l'espace aérien afghan, bombardant un marché civil dans la province de Paktika, près de la ligne Durand, et violant la souveraineté territoriale de Kaboul », a indiqué sur X le ministère.
