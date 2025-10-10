Menu
Dernières Infos - Cessez-le-feu

Le Qatar évoque « la responsabilité collective » du succès de la première phase de l'accord sur Gaza


AFP / le 10 octobre 2025 à 13h28

Des Palestiniens marchent le long de la route Al-Rashid en direction de la ville de Gaza depuis Nouseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB

Le Premier ministre du Qatar, un médiateur clé dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a estimé vendredi que le succès de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza était une « responsabilité collective ».

« Le succès de cette phase est une responsabilité collective afin de garantir la mise en œuvre de l'accord et d'instaurer la paix et la stabilité », a déclaré le Premier ministre, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, selon un communiqué publié vendredi.

