Le Qatar évoque « la responsabilité collective » du succès de la première phase de l'accord sur Gaza

Le Premier ministre du Qatar, un médiateur clé dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a estimé vendredi que le succès de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza était une « responsabilité collective ».

« Le succès de cette phase est une responsabilité collective afin de garantir la mise en œuvre de l'accord et d'instaurer la paix et la stabilité », a déclaré le Premier ministre, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, selon un communiqué publié vendredi.