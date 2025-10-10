Quand un député libanais propose de transformer les tunnels du Hezbollah en… caves à vin

Les tunnels du Liban-Sud pourraient-ils troquer leurs mystères militaires pour… des fûts de vin ? Le député Adib Abdel Massih a annoncé vendredi son projet pour le moins insolite : préserver les tunnels découverts par l’armée et la Finul dans le Sud afin d’y créer des caves à vin.

Depuis l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre, qui a mis fin à plus de treize mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, plusieurs tunnels ont été mis au jour par la Finul et l’armée libanaise dans le cadre des efforts visant à démanteler les infrastructures militaires du parti chiite au sud du Litani. L’armée, déjà déployée sur près de 85 % du Sud, prévoit d’étendre sa présence dans les prochains mois.

« Un amas de bouteilles, et non de bombes… », a écrit le député sur le réseau X, expliquant qu’il proposera « de ne pas détruire les tunnels découverts dans le Sud, compte tenu de leur potentiel (...) économique et touristique ». Selon lui, ces galeries pourraient être transformées en « caves de vieillissement du vin, à l’image des tunnels de Mileștii Mici, en Moldavie ». Ces derniers, explique-t-il, « étaient des ouvrages militaires pendant la Seconde Guerre mondiale et sont devenus depuis les plus grandes caves à vin du monde, abritant plus d’un million et demi de bouteilles, dont les plus anciennes datent de 1968 ».

عنقودٌ من زجاجات لا من قنابل...

مشروع تعتيق النبيذ في أنفاق الجنوب.



سأتقدّم باقتراح رسمي إلى الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية يقضي بعدم تفجير أو هدم الأنفاق المكتشفة في الجنوب، لما تمتلكه من قيمة مضافة يمكن تحويلها إلى منشآت ذات طابع اقتصادي وسياحي — تحديدًا مخازن لتعتيق النبيذ… pic.twitter.com/FEHG68z0Sl — Adib Abdel Massih - أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) October 9, 2025





Les caves de Mileștii Mici forment un vaste réseau souterrain d’environ 240 kilomètres, creusé dans une ancienne mine de calcaire et abritant près de deux millions de bouteilles de vin, un record mondial reconnu par le Guinness Book. Si certaines sources évoquent un usage militaire des tunnels durant la Seconde Guerre mondiale, aucune preuve fiable ne vient l’attester.

« Transformer ces lieux, de zones disputées ou illégales en sites nationaux productifs, reflète notre capacité en tant que Libanais à convertir les défis en opportunités, tout comme nous pouvons transformer nos différences en une source de richesse et d’unité », a conclu le député.