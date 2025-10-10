Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cessez-le-feu

Gaza : plusieurs zones restent « extrêmement » dangereuses pour la population, avertit l'armée israélienne


AFP / le 10 octobre 2025 à 13h12

Des Palestiniens marchent le long de la route Al-Rashid en direction de la ville de Gaza depuis Nouseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB

L'arme israélienne a averti vendredi la population de la bande de Gaza que plusieurs zones du territoire restaient « extrêmement dangereuses » après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à 09h00 GMT (midi heure locale) et le repli de ses troupes.

Dans le nord de la bande de Gaza, « il est extrêmement dangereux de s'approcher des zones [des villes] de Beit Hanoun, Beit Lahia, Choujaïya [quartier de Gaza-ville] et d'autres zones de concentration des forces israéliennes », indique un communiqué du colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée.

Dans le sud, « il est extrêmement dangereux de s'approcher de la zone du point de passage de Rafah [avec l'Egypte], du corridor Philadelphie [le long de la frontière égyptienne], ainsi que de toutes les zones de concentration des forces à Khan Younès », la grande ville de la partie méridionale du territoire.

L'arme israélienne a averti vendredi la population de la bande de Gaza que plusieurs zones du territoire restaient « extrêmement dangereuses » après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à 09h00 GMT (midi heure locale) et le repli de ses troupes.Dans le nord de la bande de Gaza, « il est extrêmement dangereux de s'approcher des zones [des villes] de Beit Hanoun, Beit Lahia, Choujaïya [quartier de Gaza-ville] et d'autres zones de concentration des forces israéliennes », indique un communiqué du colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée.Dans le sud, « il est extrêmement dangereux de s'approcher de la zone du point de passage de Rafah [avec l'Egypte], du corridor Philadelphie [le long de la frontière égyptienne], ainsi que de toutes les zones de concentration des forces à...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés