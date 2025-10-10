Gaza : plusieurs zones restent « extrêmement » dangereuses pour la population, avertit l'armée israélienne
AFP /
le 10 octobre 2025 à 13h12
Des Palestiniens marchent le long de la route Al-Rashid en direction de la ville de Gaza depuis Nouseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB
L'arme israélienne a averti vendredi la population de la bande de Gaza que plusieurs zones du territoire restaient « extrêmement dangereuses » après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à 09h00 GMT (midi heure locale) et le repli de ses troupes.
Dans le nord de la bande de Gaza, « il est extrêmement dangereux de s'approcher des zones [des villes] de Beit Hanoun, Beit Lahia, Choujaïya [quartier de Gaza-ville] et d'autres zones de concentration des forces israéliennes », indique un communiqué du colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée.
Dans le sud, « il est extrêmement dangereux de s'approcher de la zone du point de passage de Rafah [avec l'Egypte], du corridor Philadelphie [le long de la frontière égyptienne], ainsi que de toutes les zones de concentration des forces à Khan Younès », la grande ville de la partie méridionale du territoire.
