Otages à Gaza: les sept soldats israéliens présumés morts

L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas prévoit le retour en Israël des 47 otages retenus dans la bande de Gaza, dont au moins 25 sont morts. Voici les portraits des sept derniers soldats otages, présumés morts, enlevés dans l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

Six d'entre eux ont été tués au combat ce jour-là, selon l'armée, et un septième est présumé mort en l'absence de la moindre preuve de vie reçue en deux ans.

La dépouille d'un 8e soldat, Hadar Goldin, tué en 2014 lors d'une précédente guerre à Gaza, est également retenue par le Hamas et doit être rendue dans le cadre de l'accord.





- Tamir Nimrodi, 18 ans le 7 octobre 2023 -

Des doutes planent sur le sort de Tamir Nimrodi, car il est l'un des rares otages dont aucune preuve de vie n'a été fournie depuis son enlèvement. En outre, il ne faisait pas partie des 20 otages supposés vivants dont les noms ont été scandés fin septembre par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devant l'assemblée générale des Nations unies.

Tamir Nimrodi a été capturé dans la base militaire près du point de passage d'Erez, en compagnie de Ron Sherman et de Nick Beizer.

Les trois hommes sont visibles dans des vidéos diffusées par le Hamas au moment de leur capture. Tamir Nimrodi y apparaît sans ses lunettes, alors que sans elles, "il ne voit pas à un mètre" selon sa famille.

Les corps de ses deux camarades, probablement morts à Gaza dans une frappe israélienne ayant tué un commandant du Hamas, ont déjà été rapatriés en Israël.

Le jeune homme, que sa mère Herout Nimrodi a qualifié auprès de l'AFP de "joyeux, curieux, altruiste, créatif", servait dans l'unité du Cogat, organisme du ministère de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.

Tamir Nimrodi, aîné d'une fratrie de trois enfants, a la double nationalité israélo-allemande.





Les morts confirmés par l'armée:





- Mohammad Alatrash, 39 ans -

Le sergent-major Mohammad Alatrash, soldat d'active d'origine bédouine, est mort au combat près du kibboutz Nahal Oz. Sa mort a été confirmée en juin 2024 par Israël.

Originaire du village de Moulada, dans le sud d'Israël, il avait deux épouses et était père de 13 enfants, selon le Forum des familles d'otages. Son petit dernier était né un mois avant l'attaque, selon les médias israéliens.





- Itay Chen, 19 ans -

Le 7 octobre 2023, le sergent Itay Chen, qui avait la double nationalité israélienne et américaine, était affecté à la frontière avec la bande de Gaza lorsque le Hamas et ses alliés ont lancé leur attaque. Le jeune homme donna un dernier signe de vie à ses parents lorsque sa base fut attaquée, puis plus rien.

Pendant cinq mois, son sort fut incertain, jusqu'à l'annonce de sa mort par l'armée israélienne en mars 2024.





- Oz Daniel, 19 ans -

Le caporal Oz Daniel servait dans le corps des blindés près du kibboutz de Nahal Oz. Immobilisé par les freins défectueux de son char, il a été extirpé du tank par les assaillants, en compagnie de trois autres soldats, selon des vidéos publiées par le Hamas qui ont été très relayées.

Deux de ses compagnons d'armes, Omer Neutra et Shaked Dahan, sont également morts le 7 octobre et leurs corps ont été emmenés à Gaza. Celui de Shaked Dahan a déjà été rapatrié. Le troisième, Nimrod Cohen, a été enlevé et est toujours captif et présumé vivant.

Oz Daniel, qui jouait de la guitare et était fan du groupe Guns N'Roses, "croyait dans le pouvoir de la musique pour changer le monde", a précisé le Forum des familles d'otages.

Malgré l'absence de dépouille, ses funérailles ont été organisées en février 2024 à Kfar Saba (centre), où il habitait. Il avait une soeur jumelle.





- Assaf Hamami, 40 ans -

Le colonel Assaf Hamami est l'officier le plus gradé aux mains du Hamas. Entré à l'armée en 2001, il avait été nommé en mai 2022 à la tête de la brigade chargée de la région au sud de la bande de Gaza.

Il a été tué dans les combats après avoir annoncé "c'est la guerre" dès 06h35 quand il a compris que des commandos du Hamas s'étaient infiltrés en Israël.

Les corps des deux soldats tués avec lui ont été ramenés de Gaza en juillet 2024.

Marié et père de trois enfants, il a eu des funérailles en décembre 2023 durant lesquelles le ministre de la Défense de l'époque, Yoav Gallant, l'avait qualifié d'officier "parmi les plus qualifiés de l'armée".





- Omer Neutra, 21 ans -

Le capitaine Omer Neutra, Américano-Israélien engagé volontaire dans les forces armées israéliennes, a été tué dans l'attaque de son char, immobilisé par des freins défectueux à la frontière entre lsraël et la bande de Gaza. Il a été extirpé du char par les assaillants, en compagnie de trois autres soldats, selon des vidéos publiées par le Hamas.

Pendant plus d'un an, sa famille le croira vivant, jusqu'à ce que l'armée israélienne annonce en décembre 2024 qu'il avait été emmené mort dans la bande de Gaza.

Né à New York, Omer Neutra était "très américain", selon sa mère Orna Neutra, mais il était allé en Israël "pour de bonnes raisons : il voulait protéger".

Repoussant son entrée à l'université aux Etats-Unis, il s'était rendu en Israël pour renouer avec les racines familiales et avait décidé d'y faire son service militaire comme ses parents et la plupart des jeunes Israéliens.





- Daniel Peretz, 22 ans -

Originaire de Yad Binyamin, dans le centre du pays, le capitaine Daniel Peretz a été tué dans l'attaque de son char.

Après l'annonce de sa mort par le rabbinat de l'armée, des funérailles ont eu lieu en mars 2024. Daniel Peretz était né en Afrique du Sud où son père Doron Peretz, dirigeant du mouvement sioniste religieux Mizrahi mondial, était rabbin. Il n'est arrivé en Israël qu'au retour de sa famille, à l'âge de 13 ans.

Son frère Yonatan, officier dans l'armée, a été blessé dans les combats du 7 octobre près de la bande de Gaza.

