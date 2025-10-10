La Russie reporte un sommet avec la Ligue arabe à Moscou

La Russie a annoncé le report sine die d'un sommet avec la Ligue arabe initialement prévu la semaine prochaine à Moscou, en raison de l'implication de plusieurs dirigeants arabes dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

L'annonce a été faite jeudi soir par le Kremlin à l'issue d'une conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, dont le pays assure la présidence tournante du sommet de la Ligue arabe.

MM. Poutine et Soudani ont convenu « qu'il serait difficile pour plusieurs dirigeants de pays arabes de se rendre en personne à Moscou » en raison du « début de la phase active de la mise en œuvre du plan du président américain Donald Trump » sur Gaza, a expliqué le Kremlin dans un communiqué.

« Pour cette raison, il a été jugé opportun de reporter le sommet russo-arabe à une date ultérieure », qui doit encore être arrêtée.

Annoncé en avril par Vladimir Poutine, ce premier sommet Russie-Monde arabe était prévu le 15 octobre à Moscou.

Israël a annoncé jeudi que toutes les parties avaient signé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages après de fortes pressions de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien.

Cet accord, conclu en Egypte, fait suite à un plan de paix en 20 points pour Gaza annoncé en septembre par M. Trump, après deux ans d'une guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

La Russie a effectué un virage spectaculaire vers ses partenaires asiatiques, africains et arabes depuis le début de son offensive à grande échelle contre l'Ukraine en 2022 et la mise en place de lourdes sanctions occidentales frappant l'économie russe en représailles.