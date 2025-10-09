Le président israélien a rencontré les émissaires américains Kushner et Witkoff à Jérusalem

Le président israélien Isaac Herzog a discuté jeudi soir à Jérusalem avec les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff de l'accord "en vue d'assurer le retour des otages et de mettre fin à la guerre" à Gaza, selon un communiqué de la présidence.

"Le président Herzog a exprimé sa profonde gratitude au président [américain Donald] Trump, à M. Kushner et à M. Witkoff pour leur rôle central et historique dans le rapatriement [à venir] des otages [...] et leur aide pour tracer une voie vers une nouvelle ère de coopération au Moyen-Orient", indique le texte.

glp-mj/feb

© Agence France-Presse