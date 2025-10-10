Marwan Barghouti, le « Mandela » palestinien que l’État hébreu refuse de libérer

Le ton était celui d’un homme qui n’a rien à craindre et qui se croit tout permis. « Quiconque fait du mal au peuple d’Israël, quiconque tue des enfants, quiconque tue des femmes (...) nous l’effacerons... » Lorsque le ministre israélien ultranationaliste de la Sécurité nationale, Itamar ben Gvir, profère cette menace en fanfaronnant, ce n’est pas à un cadre du Hamas fraîchement capturé à Gaza qu’il s’adresse, mais à un homme amaigri, paraissant au bout de ses forces après plus de 20 ans de détention, encerclé dans le coin de sa cellule pénitentiaire, aux côtés d’un policier. La scène, diffusée sur les réseaux sociaux, constituait une humiliation de plus pour le prisonnier politique palestinien sans doute le plus connu au monde : Marwan Barghouti. Une « atteinte à la dignité », avait alors...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte