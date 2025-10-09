L’accord sur Gaza, un tournant que le Hezbollah observe avec prudence

Salué aux quatre coins du monde, l’accord de cessez-le-feu à Gaza conclu dans la nuit de mercredi à jeudi entre Israël et le Hamas, sous l’égide du président américain Donald Trump, constitue un « tournant exceptionnel » susceptible d’augurer d’une nouvelle ère géopolitique et de nouveaux équilibres dans la région, notamment au Liban. Prudent, le Hezbollah – qui a d’abord critiqué, dans la bouche de son chef, les efforts de Trump – dit s’en réjouir pour l’instant en attendant de voir comment il sera concrétisé sur le terrain. Sauf que le désarmement du Hamas qui est prévu dans les termes de l’accord pourrait accélérer celui du Hezbollah. Un objectif voulu par le gouvernement libanais, mais aussi par les Américains, qui souhaitent la fin des milices armées de la « résistance » téléguidées...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte