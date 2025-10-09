Netanyahu et Trump ont eu un échange « chargé d'émotion » après l'annonce de l'accord

Une porte-parole du gouvernement israélien a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump avaient échangé jeudi au cours d'un appel téléphonique « chargé d'émotion » à la suite de l'annonce d'un accord sur Gaza entre Israël et le Hamas.

« Lors d'un appel téléphonique plus tôt dans la matinée, le Premier ministre Netanyahu a remercié le président Trump pour ses efforts de leadership mondial ayant permis de rendre tout cela possible », a indiqué Shosh Bedrosian aux journalistes. « Ce fut une conversation chargée d'émotion et chaleureuse, au cours de laquelle les deux dirigeants se sont félicités mutuellement pour cette réalisation historique », a-t-elle ajouté.