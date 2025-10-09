Israël: le cabinet de sécurité se réunira à 14h00 GMT pour voter sur l'accord sur Gaza (bureau du Premier ministre)

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi que le cabinet de sécurité se réunirait à 17h00 (14h00 GMT) pour un vote sur l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza.

Le cabinet de sécurité, un organe de décision ministériel restreint, va se réunir en amont d'une réunion de tous les membres du gouvernement, a indiqué Shosh Bedrosian, une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien, lors d'un point presse.

M. Netanyahu avait déjà fait savoir qu'il réunirait son gouvernement à 18h00 (15h00 GMT) afin d'approuver le plan de libération des otages détenus à Gaza annoncé par le président américain Donald Trump.

