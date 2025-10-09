Une commission d'enquête parlementaire créée sur la question des importations de produits pétroliers

La commission parlementaire des travaux publics, de l'énergie, des transports et de l'eau, a annoncé jeudi la formation d'une commission d'enquête sur la question de l'importation de produits pétroliers au Liban, à l'aune notamment d'un scandale ayant éclaté en septembre.

La commission s'est réunie au siège de la Chambre, sous la présidence de Sagih Attiyé, rapporte l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle). À l'issue de la réunion, la création de cette « commission d'enquête » a été annoncée, sans qu'il ne soit immédiatement clair qui en fait partie.

Mi-septembre, une enquête de presse du quotidien The National basé à Abou Dhabi avait révélé que le Liban a été privé de dizaines de millions de dollars à travers des importations de fuel russe visé par les sanctions occidentales, dans le cadre d’un stratagème présumé ayant consisté à falsifier des manifestes pour dissimuler l’origine des produits. Selon le journal, des négociants internationaux ont facturé au Liban des montants jusqu’à 70 % plus élevés pour ces importations de fuel russe, bien au-dessus du plafond de prix imposé par les sanctions du G7 contre Moscou.

Les pays du G7 avaient infligé des sanctions à la Russie après son offensive en Ukraine. En 2023, un plafonnement (price cap, Ndlr) à 45 dollars le baril a été décrété pour le pétrole russe – bien en deçà de son prix de marché actuel de 62,2 dollars – afin d’asphyxier l’économie et les revenus énergétiques de Moscou. Le gouvernement libanais avait confirmé en juillet qu’il n’existait aucune interdiction sur les importations de pétrole russe, à condition que les mécanismes de plafonnement de prix soient respectés. Parmi les navires suspects figurait le Hawk III, qui avait été empêché par la marine militaire libanaise – sur ordre de la justice – de quitter illégalement les eaux territoriales dans la nuit du 12 au 13 septembre, lors d’une opération au cours de laquelle trois soldats ont été blessés et 22 personnes à bord du bateau arrêtées.