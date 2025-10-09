« Il fallait bien arrêter cette guerre d’extermination » : des réfugiés palestiniens dans les camps de Beyrouth réagissent

Dans les camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth, l’heure n’est pas vraiment à la fête, malgré le cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur ce vendredi à Gaza, après deux ans d’une guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas. Dans les dédales boueux et obscurs du camp de Bourj el-Brajné, la vie suit son cours, comme si de rien n’était. Des ménagères font leurs courses et des enfants, cartable sur les épaules, rentrent de l’école, sous le regard vigilant d’Ismaïl Haniyé et d’Abou Obeida, deux figures du Hamas éliminées par Israël lors du conflit et dont les portraits ornent plusieurs murs de ce camp dominé cependant par le Fateh, rival du Hamas.Observant le va-et-vient des passants, Ahmad* et Jihad*, deux trentenaires désœuvrés, tirent sur leurs cigarettes avec dépit. L’annonce de la trêve,...

