Campus - BRÈVE

L’art abstrait à l’honneur au musée de l’USEK 

OLJ / le 09 octobre 2025 à 00h00

L’art abstrait à l’honneur au musée de l’USEK 

Le musée de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) inaugure aujourd’hui, jeudi 9 octobre, l’exposition «  Movements of Abstraction  », qui offre un regard inédit sur les multiples formes et expressions de l’art abstrait. L’événement se déroulera de 17h à 19h au USEK Museum, avec une ouverture exceptionnelle au public.

L’exposition sera ensuite accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h, et se poursuivra jusqu’au 30 novembre 2025. Elle invite les visiteurs à explorer la richesse et la diversité de l’art abstrait à travers différents médiums et approches artistiques.

