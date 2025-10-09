L’art abstrait à l’honneur au musée de l’USEK 

Le musée de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) inaugure aujourd’hui, jeudi 9 octobre, l’exposition « Movements of Abstraction », qui offre un regard inédit sur les multiples formes et expressions de l’art abstrait. L’événement se déroulera de 17h à 19h au USEK Museum, avec une ouverture exceptionnelle au public.

L’exposition sera ensuite accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h, et se poursuivra jusqu’au 30 novembre 2025. Elle invite les visiteurs à explorer la richesse et la diversité de l’art abstrait à travers différents médiums et approches artistiques.