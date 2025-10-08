Fermeture d’un institut de massage à Jounieh pour prostitution : quatre femmes arrêtées

La police libanaise a annoncé mercredi, dans un communiqué, l’arrestation de quatre femmes qui se livraient à la prostitution dans un centre de massage à Jounieh, qui a été fermé.

Selon le communiqué des Forces de sécurité intérieure (FSI), « le Bureau de protection des mœurs et de lutte contre la traite des êtres humains de la police judiciaire a obtenu des informations concernant des activités de prostitution au sein d’un centre de massage dans la région de Jounieh, où plusieurs femmes étaient exploitées à cette fin ».

Le 2 octobre 2025, « à la suite d’investigations et de surveillances intensives », une patrouille s’est rendue sur place et « a arrêté quatre femmes de différentes nationalités en flagrant délit, alors qu’elles se livraient à des actes contraires aux bonnes mœurs avec des clients dans les salles de massage », poursuit le communiqué.

Lors de leur interrogatoire, « les femmes ont reconnu avoir pratiqué ces activités sur la base d’accords préalables avec les clients, en échange de sommes d’argent ». Le centre a été « scellé à la cire rouge » et « les mesures légales nécessaires ont été prises à l’encontre des personnes arrêtées, sur instruction du parquet compétent ».

Les FSI précisent enfin que « les investigations se poursuivent pour arrêter les autres personnes impliquées ».