Plus de formalités administratives, pour les Libanais et les étrangers, disponibles auprès de LibanPost dès le 15 octobre, annonce la SG

La Sûreté générale (SG) a annoncé mercredi que des démarches administratives pourront être effectuées via la société LibanPost SAL, qui gère les services postaux depuis 1998 au Liban, dès le 15 octobre. Si plusieurs procédures peuvent déjà être réalisées dans les bureaux de poste, notamment les renouvellements de certains types de permis de séjour pour les étrangers, d'autres comme la demande d'un passeport libanais ne sont pas encore permises.

Dans un communiqué, la SG a annoncé « le lancement d’un nouveau service permettant aux citoyens libanais et aux étrangers d’effectuer leurs démarches administratives via LibanPost, et ce, dans toutes ses agences réparties sur le territoire libanais à partir du 15 octobre 2025 ». « Cette initiative s’inscrit dans la vision de la SG visant à alléger les charges qui pèsent sur les citoyens et les demandeurs de services, et à leur permettre d’accéder à leurs prestations dans les plus brefs délais et avec un minimum d’efforts, sans avoir à beaucoup attendre », indique le texte. Contacté par L'Orient-Le Jour, un porte-parole de la SG a indiqué que plus des détails sur les services disponibles dans les agences postales seront annoncés le jour de leur lancement, le 15 octobre.

Le directeur général de la SG Hassan Choucair a de son côté affirmé dans un communiqué que cette mesure s’inscrit dans un « plan stratégique de modernisation de l’administration et de ses systèmes ». « Ce service n’est que le début d’un processus numérique intégré qui permettra bientôt au citoyen d’effectuer toutes ses démarches en ligne, avec des documents livrés directement à son domicile », a-t-il ajouté.

Selon le site de LibanPost, il est déjà possible de renouveler, dans les bureaux de poste, un permis de séjour annuel, un « permis de séjour de courtoisie », pour les personnes ayant un lien de parenté avec un ressortissant libanais, un permis de séjour permanent de trois ans et un permis de séjour temporaire pour les ressortissants syriens. Les documents obtenus sont envoyés directement au demandeur.

L'Etat libanais a entamé un processus de numérisation dans certaines de ses administrations, où les formalités étaient jusqu'à il y a quelques années encore réalisées à la main. Depuis 2023, les extraits d'acte civil sont notamment numérisés, alors qu'ils étaient avant toujours écrits à la main, ce qui entraînait régulièrement des erreurs.