Politique - Eclairage

Législatives 2026 : les chrétiens esquissent les contours de leurs alliances

Les détracteurs du Hezbollah semblent vouloir serrer les coudes pour accentuer l’isolement d’un parti qu’ils jugent « affaibli ».

Par Yara ABI AKL, le 10 octobre 2025 à 12h57

Le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, s'entretenant avec Serge Dagher, conseiller du leader des Kataëb pour les affaires électorales, à Meerab, le 3 octobre 2025. Photo fournie par les FL

La machine électorale est officiellement mise en marche. En dépit du flou qui entoure les modalités de vote des Libanais de la diaspora, les divers protagonistes politiques commencent déjà à tracer les contours de leurs alliances dans la perspective des législatives prévues en mai 2026. Une date que le pouvoir en place se dit déterminé à respecter. Les législatives de mai seront les premières élections après la guerre de 2024, qui avait affaibli et isolé le Hezbollah. Dans un tel contexte, les anciens alliés du parti et le camp adverse auraient peut-être intérêt à se serrer les coudes, afin que le prochain Parlement puisse refléter la nouvelle réalité politique dans le pays.  Dans une telle bataille, les regards sont braqués d’abord sur le Courant patriotique libre qui voit certainement dans le prochain scrutin une opportunité de prouver...
La machine électorale est officiellement mise en marche. En dépit du flou qui entoure les modalités de vote des Libanais de la diaspora, les divers protagonistes politiques commencent déjà à tracer les contours de leurs alliances dans la perspective des législatives prévues en mai 2026. Une date que le pouvoir en place se dit déterminé à respecter. Les législatives de mai seront les premières élections après la guerre de 2024, qui avait affaibli et isolé le Hezbollah. Dans un tel contexte, les anciens alliés du parti et le camp adverse auraient peut-être intérêt à se serrer les coudes, afin que le prochain Parlement puisse refléter la nouvelle réalité politique dans le pays.  Dans une telle bataille, les regards sont braqués d'abord sur le Courant patriotique libre qui voit certainement dans le prochain scrutin une opportunité de prouver...
