La première série de pourparlers entre Hamas et médiateurs s'est achevée dans une "atmosphère positive", selon un média étatique égyptien

AFP / le 07 octobre 2025 à 01h46

La première série de pourparlers entre le Hamas et les médiateurs s'est achevée dans une "atmosphère positive", a rapporté un média étatique égyptien mardi matin.

Selon Al-Qahera News, une chaîne de télévision liée aux services de renseignements égyptiens, les pourparlers devaient se poursuivre mardi, toujours entre le Hamas et les médiateurs à Charm el-Cheikh, où une délégation israélienne est arrivée lundi.

Ces pourparlers sont basés sur le plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats et libérer les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

