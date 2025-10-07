Menu
Politique - Éclairage

Le Conseil des ministres n’a pas décidé de dissoudre l’ONG Rissalat, mais a tout de même suspendu sa licence jusqu’à la fin des enquêtes en cours.

Par Yara ABI AKL, le 07 octobre 2025 à 00h00

Incident de Raouché : le gouvernement désamorce la crise... sans céder

Le Conseil des ministres réuni à Baabda le 6 octobre 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour

La tension est retombée. Réuni lundi à Baabda sous la houlette du président de la République, Joseph Aoun, le Conseil des ministres a suspendu les effets de la licence de l’ONG Rissalat, responsable de la projection sans autorisation sur la Grotte des pigeons des images des anciens chefs du Hezbollah Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine, jusqu’à la fin des enquêtes en cours sur cette affaire. Une solution médiane entre le Premier ministre, Nawaf Salam, qui souhaitait la dissolution de l’organisation, et le parti chiite (auquel Rissalat est affiliée), qui menaçait de recourir à l’escalade contre le gouvernement si une telle mesure était adoptée. Le pouvoir en place a donc préféré agir avec prudence pour éviter une secousse au vu du climat de haute tension politique régnant dans le pays. D’autant que la réunion de lundi a aussi été...
