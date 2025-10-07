Incident de Raouché : le gouvernement désamorce la crise... sans céder

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google La tension est retombée. Réuni lundi à Baabda sous la houlette du président de la République, Joseph Aoun, le Conseil des ministres a suspendu les effets de la licence de l’ONG Rissalat, responsable de la projection sans autorisation sur la Grotte des pigeons des images des anciens chefs du Hezbollah Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine, jusqu’à la fin des enquêtes en cours sur cette affaire. Une solution médiane entre le Premier ministre, Nawaf Salam, qui souhaitait la dissolution de l’organisation, et le parti chiite (auquel Rissalat est affiliée), qui menaçait de recourir à l’escalade contre le gouvernement si une telle mesure était adoptée. Le pouvoir en place a donc préféré agir avec prudence pour éviter une secousse au vu du climat de haute tension politique régnant dans le pays. D’autant que la réunion de lundi a aussi été...

La tension est retombée. Réuni lundi à Baabda sous la houlette du président de la République, Joseph Aoun, le Conseil des ministres a suspendu les effets de la licence de l’ONG Rissalat, responsable de la projection sans autorisation sur la Grotte des pigeons des images des anciens chefs du Hezbollah Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine, jusqu’à la fin des enquêtes en cours sur cette affaire. Une solution médiane entre le Premier ministre, Nawaf Salam, qui souhaitait la dissolution de l’organisation, et le parti chiite (auquel Rissalat est affiliée), qui menaçait de recourir à l’escalade contre le gouvernement si une telle mesure était adoptée. Le pouvoir en place a donc préféré agir avec prudence pour éviter une secousse au vu du climat de haute tension politique régnant dans le pays. D’autant que la...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte