Ciblée par des motions de censure, Von der Leyen prévient que ses adversaires « exploiteront » les divisions

Ursula von der Leyen, ciblée par deux motions de censure, a appelé lundi les députés européens à l' « unité », les avertissant que toute division serait « exploitée ».

« Il s'agit de nous unir autour de nos points communs pour agir en faveur des Européens dans ce monde dangereux », a plaidé la présidente de la Commission européenne à Strasbourg, avertissant les eurodéputés que « nos adversaires ne sont pas seulement prêts à exploiter toute division, ils attisent ces divisions ».