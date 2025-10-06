Menu
Dernières Infos - Union européenne

Ciblée par des motions de censure, Von der Leyen prévient que ses adversaires « exploiteront » les divisions


AFP / le 06 octobre 2025 à 19h45

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce son discours annuel sur l'état de l'Union lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 10 septembre 2025. Photo AFP/SEBASTIEN BOZON

Ursula von der Leyen, ciblée par deux motions de censure, a appelé lundi les députés européens à l' « unité », les avertissant que toute division serait « exploitée ».

« Il s'agit de nous unir autour de nos points communs pour agir en faveur des Européens dans ce monde dangereux », a plaidé la présidente de la Commission européenne à Strasbourg, avertissant les eurodéputés que « nos adversaires ne sont pas seulement prêts à exploiter toute division, ils attisent ces divisions ».

